El estado de las rutas en Salta exige circular con precaución este martes 24 de noviembre por sectores deteriorados, acumulación de agua, trabajos viales y presencia de animales, según el reporte de la Subsecretaría de Defensa Civil.

Una de las principales advertencias corresponde a la ruta nacional 40 entre Seclantás y Molinos, donde se recomienda desviar por la ruta provincial 53, por el paraje El Churcal, debido al deterioro de la calzada.

Ruta 40 y caminos hacia los Valles

El informe también describe como muy complicado el tramo de la ruta 40 pasando Abra del Acay y recomienda utilizar vehículos 4×4.

En la ruta 68, entre La Merced y La Viña, hay pozos y calzada irregular. Entre la Garganta del Diablo y Cafayate se advierte sobre la posibilidad de deslizamientos por lluvias.

Para la ruta provincial 33, camino a la Cuesta del Obispo, se solicita mucha precaución por neblinas, cruce de fauna y maquinaria pesada trabajando entre los kilómetros 44 y 59.

Agua y baches en la ruta 34

En el tramo Pichanal–Embarcación de la ruta 34 se reportan baches grandes, banquinas irregulares, animales sueltos y acumulación de agua sobre la calzada.

Entre Embarcación y General Mosconi se suman sectores con demarcación deficiente, tránsito de camiones y obras de mantenimiento. También hay baches importantes y trabajos entre Tartagal y Salvador Mazza.

En la ruta 9/34, entre Metán y Rosario de la Frontera, hay máquinas trabajando. El sector Cabeza de Buey–Metán presenta baches y tareas de reparación entre los kilómetros 1438 y 1440, con advertencia por calzada resbaladiza.

Ruta 51 y caminos provinciales

Sobre la ruta 51 se informa un socavón antes de San Antonio de los Cobres, baches entre Tastil y Las Cuevas, y maquinaria y sectores en mal estado entre La Silleta y Campo Quijano.

En la ruta provincial 27 hacia Tolar Grande continúan las tareas de mantenimiento. Para la ruta 133, hacia Iruya, se advierte sobre ripio, calamina y cornisa, y se recomienda no cruzar arroyos con correntada.

Las recomendaciones generales son reducir la velocidad, aumentar la distancia de frenado, circular con luces bajas y respetar la señalización de obras. Ante condiciones adversas, se aconseja postergar los viajes que no sean imprescindibles.