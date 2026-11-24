Los pasos de Sico y Jama permanecen cerrados para toda clase de vehículos este martes 24 de noviembre, según el reporte difundido por la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta.

En Socompa únicamente está habilitado el paso ferroviario. El informe advierte sobre vientos fuertes en la zona cordillerana y recomienda consultar las condiciones antes de viajar.

Pasos con Bolivia: horarios de atención

Los cruces informados se encuentran habilitados con el siguiente esquema:

Paso Horario Aguas Blancas – chalanas De 6 a 20 Aguas Blancas – puente internacional Las 24 horas Salvador Mazza Las 24 horas Los Toldos Las 24 horas

Para estas localidades se prevén condiciones de nubosidad y probabilidad de tormentas, por lo que se solicita circular con precaución.

Misión La Paz: habilitado de 7 a 20

El paso fronterizo con Paraguay, en Misión La Paz, está habilitado de 7 a 20. El reporte anticipa lluvias y vientos de 19 kilómetros por hora.

Las recomendaciones incluyen llevar documentación personal y del vehículo en regla, reducir la velocidad ante calzadas mojadas y no cruzar cauces crecidos ni sectores inundados.

Las condiciones de los pasos pueden cambiar por razones meteorológicas y de seguridad. Se recomienda verificar su estado por canales oficiales antes de iniciar el viaje.