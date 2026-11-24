Los vecinos que tengan neumáticos en desuso podrán entregarlos hoy, martes 24 de noviembre, de 10 a 17, en la playa de estacionamiento del Centro Cívico Municipal, durante la edición 31 del Neumatón.

Según informó la Municipalidad de Salta, quienes acerquen sus cubiertas recibirán un voucher para retirar una planta o un árbol del Vivero Municipal. Las empresas obtendrán un certificado de disposición final.

Evitar desagües obstruidos y criaderos de mosquitos

La recolección busca reducir la acumulación de cubiertas que pueden terminar en canales y alcantarillas, dificultando el escurrimiento durante las lluvias. También evita que retengan agua y se conviertan en criaderos del mosquito transmisor del dengue.

En las ediciones anteriores se retiraron 2.300 toneladas de neumáticos. El material recolectado se traslada a una planta de Geocycle en Jujuy, donde se aprovecha como fuente de energía para la producción de cemento.