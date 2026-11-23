La Conferencia Episcopal Argentina lanzó una severa advertencia a la Cámara de Senadores a tan solo días de que venza el plazo legal para tratar el proyecto de ley contra la ludopatía. En una misiva difundida este lunes, los obispos reclamaron la aprobación inmediata del texto —paralizado desde hace casi dos años— advirtiendo que “la indiferencia y las postergaciones tienen consecuencias” y solicitando expresamente a los legisladores que no dejen caer la iniciativa. El pronunciamiento se produce antes del próximo jueves 26 de noviembre, jornada clave en la que la Cámara alta definirá si ratifica la media sanción de Diputados o si la norma pierde estado parlamentario el 30 de noviembre, salvo una eventual e improbable inclusión en sesiones extraordinarias por parte del presidente Javier Milei.

El proyecto en debate prohíbe la publicidad de apuestas digitales, elimina los patrocinios deportivos y endurece los controles de acceso para menores de edad, una agenda que colisiona de lleno con los multimillonarios ingresos del sector del juego, los clubes de fútbol y las arcas tributarias provinciales. Tras una fallida moción del jefe del bloque del Partido Justicialista, José Mayans, para votar la norma de manera inmediata —rechazada por 40 votos contra 28—, la oposición logró al menos garantizar que la propuesta se incluya en el temario de la próxima sesión sin necesidad de mayorías especiales. Sin embargo, el oficialismo convocó a un plenario de comisiones para este miércoles con el fin de introducir modificaciones; de aprobarse con cambios, el texto deberá regresar en revisión a la Cámara Baja.

El debate expuso fuertes fracturas políticas e incoherencias internas tanto en la oposición como en los bloques alineados con la Casa Rosada. Mientras la jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, justificó la postergación en la necesidad de incorporar al Enacom para bloquear sitios ilegales y la Casa Rosada impulsó un dictamen alternativo acotado a la clandestinidad, aliados como Luis Juez votaron a favor de sancionar la ley actual al definir al juego como el principal flagelo social. La controversia suma además tensión ética por la designación al frente de la Secretaría de Niñez de Juan Bautista Ordoñez, exdirector de la multinacional de apuestas Codere, en momentos en que la Iglesia apela a la conciencia parlamentaria para frenar lo que califica como una "muerte silenciosa" sobre los jóvenes.

(Con información de La Nación)