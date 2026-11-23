La organización confirmó que Boca Juniors y Platense disputarán la final de la Copa Argentina el próximo 2 de diciembre. El Xeneize y el Calamar se enfrentarán por el título en un partido que promete ser uno de los grandes acontecimientos del cierre de la temporada del fútbol argentino.
Boca regresó a la Argentina con la Copa Sudamericana y festejó en Ezeiza
Deportes23/11/2026Ivana Chañi
El plantel campeón aterrizó cerca de la medianoche tras vencer 2-0 a Atlético Mineiro y fue recibido por una multitud rumbo al predio del club.
La delegación de Boca ya regresó al país con el trofeo de la Copa Sudamericana luego de imponerse 2-0 ante Atlético Mineiro en Barranquilla, según informó inicialmente la Agencia Noticias Argentinas y confirmaron reportes de la llegada al país.
Arribo y caravana con los hinchas
El vuelo procedente de Colombia aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza alrededor de las 23.54 del domingo, cerca de la medianoche, tras haber sido reprogramado luego de que Leandro Paredes sufriera una descompensación por calor y deshidratación tras la final. Desde allí, el plantel se trasladó en un micro descapotable identificado como "Campeones" hacia Boca Predio, acompañado por numerosos hinchas que se acercaron a celebrar el título.
El título y lo que viene
Con esta consagración, el equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena obtuvo su tercera Copa Sudamericana —tras las de 2004 y 2005— y cortó una racha de 18 años sin títulos internacionales. En lo inmediato, el plantel retoma su agenda local con la mira puesta en el cruce ante Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura.
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El capitán xeneize compartió una imagen de los dos trofeos que consiguió recientemente con el club y volvió a despertar la alegría de los hinchas. Tras la histórica consagración en la Copa Sudamericana, el mediocampista disfruta de un momento especial.
Después del empate sin goles en el Gigante del Norte, el Albo retomará los entrenamientos esta tarde y comenzará a preparar el partido decisivo en Ezeiza. El proximo viernes 21 hs sera la rechancha, y la obligacion es del Albo para ganar y seguir adelante.El conjunto salteño está obligado a ganar para seguir soñando con el segundo ascenso a Primera División.
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