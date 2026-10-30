Fonseca ponderó el Presupuesto participativo

En ‘Hablemos de política’, por Aries, la diputada provincial Frida Fonseca ponderó la serie de reuniones que viene propiciando el Ejecutivo salteño con legisladores e intendentes exponer la situación de la provincia y diagramar el Presupuesto 2027.

“Es la decisión de construir un presupuesto con una mirada federal y participativa. Esta es la 4° reunión que se hace y estábamos los diputados de Capital y Gral. Güemes”, relató la legislador, al tiempo que advirtió que los legisladores de la oposición no se hicieron presentes.

Para Fonseca, esta clase reuniones es una buena metodología que permite que legisladores e intendentes puedan aportar y contribuir a establecer prioridades en un contexto económico complejo donde resulta fundamental administrar responsablemente los recursos.

“Lo primero que nos trasladaron los ministros es que nuestra provincia está ordenada, con equilibrio fiscal y que además ha pagado más de 500 millones de dólares de deuda que quedaron de gestiones anteriores, lo que permite la posibilidad de tener apoyo de organismos internacionales”, señaló.

Insistió en la importancia de la tarea ya que ello también establece la posibilidad de sostener obras y acompañar a sectores que “están pasando por un momento muy difícil por las políticas del gobierno nacional”.

Finalmente, Fonseca recordó que la coparticipación salteña fue recortada por Nación y que, si no fuese por las políticas de la Administración Sáenz, hay municipios que no se podrían sostener.

“Y no hablo solo de obras, hablo de salarios y del funcionamiento general”, concluyó.