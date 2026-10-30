El TC en Salta: esperan un informe técnico sobre el autódromo

La posibilidad de que el Turismo Carretera (TC) vuelva a correr en Salta comenzó a tomar forma tras una serie de inspecciones y reuniones con representantes de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC). Sin embargo, todavía no hay una confirmación.

En diálogo con el programa “Al límite”, en Aries, el presidente del Auto Club Salta, Pablo Sardi consideró que uno de los motivos que impulsaron las gestiones es el movimiento turístico y económico que puede generar una carrera.

“Esto es una decisión del gobernador y todo su equipo de trabajo, hoy la respuesta que se tuvo es muy buena. Se entendió que el automovilismo en Salta tiene mucha repercusión, tuvo en un buen impacto económico en la provincia”, expresó.

Sin embardo, aclaró que primero es necesario contar con una evaluación técnica más detallada de las instalaciones por parte de la ACTC.

“Una vez que nosotros tengamos ese informe mínimo para que la categoría pueda venir a correr a Salta, cualquier categoría de la ACTC, vamos a tener un panorama más claro y conciso”, indicó.

Sardi estimó que el equipo técnico podría regresar durante la próxima semana para avanzar con el relevamiento y la posterior elaboración del informe. “Esto es netamente una decisión política que excede a la excede a nosotros”, remarcó.

Pista, boxes y seguridad: las mejoras que se analizan

Por otro lado, Sardi detalló algunas de las modificaciones que se analizaron durante las inspecciones de la ACTC. Entre ellas figuran mejoras en la pista, el sector de boxes y los espacios destinados a los equipos.

“Ellos tienen un promedio de 200 motorhomes por carrera. Entonces, lo que necesitan es que el espacio donde se van a estacionar esté asfaltado”, explicó.

Otro de los puntos planteados es la modificación de algunas curvas para favorecer los sobrepasos y mejorar el espectáculo durante las competencias. También se contempla la repavimentación completa de la pista, una obra que, según Sardi, ya había sido conversada con el Gobierno provincial para el próximo año.

En cuanto al sector de boxes, indicó que se analiza extender el paredón entre 25 y 30 metros hacia la curva Bullovich y modificar la salida de los vehículos a la pista. Además, la ACTC solicitó un recinto cerrado para realizar las revisiones técnicas, con accesos de entrada y salida diferenciados.

Finalmente, Sardi respondió a las críticas de Roberto Argento, responsable del circuito ACTC, sobre las condiciones de seguridad del autódromo, especialmente por la presencia de un desagüe natural junto a la pista.

“De un lado como el otro lo único que se busca es la seguridad del de todos los pilotos y del espectáculo mismo. Entonces, lo que sugiere es que todo ese desagüe se canalice. Independientemente de eso, está el canal hecho”, señaló.