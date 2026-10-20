Aries estará presente en la visita del papa León XIV a la Argentina

Aries FM 91.1 y Aries Online preparan una cobertura periodística especial de la visita del papa León XIV a la Argentina. El periodista acreditado es Nicolás Ríos y estará en Córdoba para seguir de cerca las actividades del pontífice y llevar a los salteños toda la información desde el lugar de los acontecimientos.

Con móviles en vivo, crónicas, entrevistas, imágenes y contenido para las plataformas digitales, Ríos acompañará el recorrido previsto del Papa en la provincia mediterránea, acercando a la audiencia los momentos más importantes de su visita.

La agenda difundida por la Iglesia establece que León XIV llegará a Córdoba el martes 10 de noviembre, donde está prevista una misa multitudinaria en el predio de la Escuela de Aviación Militar, un recorrido en el Papamóvil y un encuentro con representantes de la Iglesia local en la Catedral.

La visita forma parte del viaje apostólico anunciado para el 8 al 11 de noviembre, que también contempla actividades en Buenos Aires y Luján.

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Con Nico Ríos desde Córdoba, Aries llevará a su audiencia una mirada propia de este acontecimiento, con información de primera mano, el testimonio de los fieles y el seguimiento de cada instancia de la visita.

La cobertura podrá seguirse a través de Aries FM 91.1, AriesOnline.com.ar y todas las redes sociales del medio, con actualizaciones durante las actividades.