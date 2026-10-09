Aeropuerto de Salta operativo, pero con un vuelo cancelado y otro demorado

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes mantiene sus operaciones este viernes 9 de octubre, aunque el movimiento de vuelos presenta algunas modificaciones que los pasajeros deberán tener en cuenta antes de trasladarse a la terminal.

Según el tablero oficial de partidas, actualizado a las 8:10, el vuelo WJ 3011 con destino a Ezeiza, previsto para las 9:50, figura cancelado.

Además, el servicio WJ 3023 hacia Ezeiza, originalmente programado para las 23:07 de este viernes, aparece demorado y reprogramado para las 3:16 del sábado 10 de octubre.

El resto de los vuelos que aparecen programados para la jornada mantienen, en general, su operación prevista. Entre ellos figuran servicios hacia Aeroparque, Córdoba, Ezeiza y destinos vinculados a proyectos mineros.

Defensa Civil informó previamente que la terminal se encuentra operativa, aunque recomendó a los pasajeros verificar directamente con cada aerolínea el estado de su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto, especialmente ante eventuales cambios de último momento.