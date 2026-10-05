Salud dio de baja a tres entidades del registro provisorio de prepagas

La Superintendencia de Servicios de Salud resolvió dar de baja del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga a tres organizaciones que mantenían inscripciones provisorias, luego de revisar su situación administrativa y prestacional.

Una de las resoluciones alcanzó a Asistencia Mutual Aeronavegante, cuya inscripción definitiva fue rechazada. El organismo sostuvo que no encontró elementos que acreditaran el desarrollo efectivo de actividades comprendidas por la ley de medicina prepaga y señaló que la entidad no presentó documentación para subsanar las observaciones formuladas.

También quedó afuera del registro provisorio Consarinsky Estela Fabiana y Alfaro Liliana Cristina Sociedad de Hecho. En este caso, la Superintendencia arribó a una conclusión similar: no se acreditó el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a la inscripción definitiva.

La tercera baja correspondió al Centro Médico de Mar del Plata Asociación Civil. Según consta en la resolución, la propia entidad manifestó que no comercializa planes de salud ni cuenta con población usuaria, por lo que continuó el procedimiento para su exclusión del registro.

Las tres medidas fueron publicadas este lunes en el Boletín Oficial y contemplan la posibilidad de presentar recursos administrativos dentro de los plazos previstos por la normativa.