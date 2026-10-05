Milei reúne al Gabinete tras volver de París y pone el foco en la agenda legislativa

El presidente Javier Milei encabezará este lunes a las 10 una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada, luego de regresar de su gira por París, donde participó de la Argentina Week y mantuvo encuentros con empresarios, gobernadores y autoridades francesas.

La reunión servirá para retomar la agenda de gestión y analizar los principales objetivos legislativos del último trimestre del año. Entre los temas que aparecen en el horizonte del oficialismo figuran la reforma electoral, la posible eliminación o suspensión de las PASO y las negociaciones por el Presupuesto 2027.

El encuentro se producirá además en medio de las diferencias internas entre Milei y Patricia Bullrich, que en las últimas semanas expresó matices con el Gobierno en temas como discapacidad, Ley de Tierras y estrategia electoral. Ambos volverán a coincidir en la reunión de Gabinete, mientras la Casa Rosada busca evitar que esas diferencias deriven en una ruptura política.

La actividad presidencial continuará a las 13, cuando Milei reciba las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Bélgica, Irlanda, Finlandia e Israel en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Para el martes está prevista además una nueva reunión de la Mesa Política, donde el oficialismo podría profundizar la discusión sobre la reforma electoral y las PASO, en paralelo con las negociaciones que mantiene con gobernadores para conseguir respaldo en el Congreso.

El Gobierno busca capitalizar el acercamiento que Milei mostró con mandatarios provinciales durante su paso por Francia y trasladar ese vínculo a las negociaciones legislativas que marcarán el cierre de 2026.