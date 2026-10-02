Diabetes: controles gratuitos para detectar pie de riesgo en cuatro centros de salud

Durante octubre se realizarán nuevas jornadas de detección temprana de pie de riesgo en cuatro centros de salud de la ciudad de Salta. La atención estará destinada a personas con diabetes y se desarrollará de 9 a 11, sin necesidad de solicitar turno previamente.

El Ministerio de Salud Pública informó que los controles estarán a cargo de profesionales del hospital Arturo Oñativia, en articulación con el Primer Nivel de Atención. Las fechas previstas son: 2 de octubre en Villa Lavalle; 16 en barrio Intersindical; 23 en barrio Solidaridad; y 26 en el Centro de Salud Nº 63 Dr. Roberto Nazr.

Los pacientes serán derivados por los equipos de cada establecimiento. Quienes quieran recibir información también pueden acercarse al centro de salud más próximo a su domicilio. El objetivo es identificar factores que aumenten el riesgo de lesiones en los pies y actuar antes de que aparezcan complicaciones como heridas, úlceras o infecciones.

El hospital Oñativia dispone de 43 consultorios para la atención integral de la diabetes. Durante 2025 registró cerca de 10 mil consultas y en lo que va de 2026 ya superó las 6 mil. Para acceder por primera vez a una consulta especializada es necesaria una derivación desde el centro de salud donde se atiende el paciente.