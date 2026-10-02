Sin convenios ni presupuesto para la ESI: advierten por las consecuencias en los adolescentes

La falta de continuidad en programas de educación sexual dejó a adolescentes y jóvenes con menos espacios de prevención y formación, advirtió Beatriz Mordoh, integrante de la Federación Sexológica Argentina (FESEA) y autora del Manual de sexología educativa, en diálogo con N&N por Aries, junto a la Dra. Mónica Gelsi.

Mordoh recordó que llegó a trabajar con equipos de educación sexual en 58 escuelas, pero señaló que esos convenios dejaron de existir.

“Nos sacaron absolutamente todos los convenios”, sostuvo, y agregó que también se redujeron los presupuestos destinados a este tipo de programas.

A su criterio, la normativa continúa vigente, pero sin recursos suficientes para sostener una política organizada. “Los adolescentes están totalmente abandonados”, afirmó al describir la pérdida de instancias que antes permitían trabajar durante varios encuentros con estudiantes sobre distintos aspectos de la sexualidad y la prevención.

La especialista también cuestionó que la formación haya virado hacia contenidos de educación emocional sin conservar, según su visión, las herramientas específicas de la Educación Sexual Integral. “La sexualidad es emoción naturalmente”, señaló, pero advirtió que cambiar el enfoque no reemplaza la necesidad de una formación integral.