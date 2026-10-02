Solo el 17% de los adolescentes y jóvenes usa preservativo y preocupa la sífilis

El bajo uso del preservativo entre adolescentes y jóvenes y la reaparición de infecciones como la sífilis fueron otros de los puntos de preocupación planteados por Beatriz Mordoh, integrante de FESEA y autora del Manual de sexología educativa, en diálogo con N&N por Aries.

Mordoh aseguró que “el 17% nada más usa preservativo” entre adolescentes y jóvenes y vinculó ese escenario con la falta de educación sexual y prevención sostenida. La cifra fue mencionada por la especialista durante la conversación y forma parte de su diagnóstico sobre la situación actual.

La especialista también puso el foco en la sífilis, una infección que consideró preocupante por su presencia actual. “Hoy hay sífilis”, afirmó al señalar que se trata de una enfermedad que durante años pareció mucho más controlada desde el punto de vista de la información y la prevención.

Mordoh remarcó además que el problema no se limita a los adolescentes. A partir de su experiencia sanitaria relató casos de mujeres de 60 y 70 años que descubrían infecciones durante estudios médicos sin saber previamente que las tenían, y señaló que en la tercera edad el uso del preservativo continúa siendo muy bajo.