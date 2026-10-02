Comerciantes de Salta denuncian reiterados robos cerca de plaza Alvarado

Comerciantes de barrio Campo Caseros denunciaron una seguidilla de robos registrados durante los últimos días en inmediaciones de plaza Alvarado y reclamaron mayor presencia policial y controles en la zona.

Nahir Baracat, comerciante de Moldes esquina Urquiza, contó que sufrió dos robos en apenas una semana y aseguró que situaciones similares se repitieron en al menos otros tres negocios cercanos. “Venimos sufriendo muchos robos. Tenemos la comisaría, pero brillan por su ausencia”, cuestionó.

Según relató, los comerciantes pudieron advertir que se trataría de las mismas personas, que actúan de manera coordinada y cambian de ropa para intentar evitar ser reconocidas. En algunos casos, uno de los sospechosos distrae a los empleados mientras otro esconde mercadería.

“A veces entra la mujer sola. A mí me robaron dos latas de cerveza y una botella. Lo que suelen llevarse es alcohol”, explicó Baracat. Sin embargo, señaló que los hechos ya no se limitan a mercadería de los negocios y que en el sector también se registraron robos de baterías de automóviles y teléfonos celulares.

El comerciante sostuvo que decidió difundir las imágenes de sus cámaras de seguridad a través de sus redes sociales y que, a partir de eso, otros propietarios de locales reconocieron a las mismas personas. “Mostré las cámaras y así se dieron cuenta otros comerciantes”, señaló.

Baracat también cuestionó la falta de cámaras públicas en las inmediaciones de plaza Alvarado. “Hay mucha publicidad en la plaza Alvarado, pero no hay ninguna cámara”, afirmó, y remarcó que su comercio se encuentra a apenas una cuadra.

El reclamo apunta además a la respuesta de los organismos de control. “Están para pedirme los papeles para vender alcohol, pero cuando me roban no se acerca nadie”, expresó.

Según describió, la frecuencia de los hechos aumentó y los comerciantes aseguran que pueden registrarse varios episodios en una misma jornada. Frente a esta situación, reclaman mayor presencia preventiva, cámaras de videovigilancia y una intervención más activa de las fuerzas de seguridad en el sector.