Hallaron muerto a un camionero dentro de su vehículo en un yacimiento de Vaca Muerta

Un camionero fue encontrado muerto dentro de su vehículo en el yacimiento Rincón del Mangrullo, ubicado en la zona de Vaca Muerta, cerca de la localidad neuquina de Añelo. El hallazgo se produjo durante la mañana del jueves, cuando un compañero advirtió que el trabajador permanecía desvanecido en la cabina.

El conductor pertenecía a una empresa de servicios y era oriundo de Mendoza. Tras ser encontrado, se dio aviso al servicio médico del yacimiento, cuyos profesionales constataron que ya no presentaba signos vitales. De acuerdo con los primeros informes, habría sufrido un paro cardiorrespiratorio.

La Policía, personal de Criminalística y la Fiscalía intervinieron en el lugar para realizar las pericias correspondientes y determinar formalmente las causas del fallecimiento. Hasta el momento no se difundió públicamente la identidad de la víctima.

El episodio vuelve a poner el foco sobre la sucesión de muertes registradas en los yacimientos de Vaca Muerta durante los últimos meses. Según medios de la región, ya son cinco los trabajadores fallecidos desde abril, aunque no todos los casos tuvieron origen en accidentes laborales.

Entre los antecedentes recientes figura la muerte de José Petit, de 51 años, hallado sin vida en abril en su dormitorio mientras trabajaba para una empresa contratista. En mayo murió el soldador Darío Ruiz tras quedar atrapado debajo de un caño y, en agosto, otros dos operarios perdieron la vida luego de una explosión en una línea de gas de alta presión.

Rincón del Mangrullo es uno de los bloques gasíferos importantes de Vaca Muerta y cuenta con operaciones de YPF y Pampa Energía. Las autoridades continúan con las actuaciones para esclarecer las circunstancias del último fallecimiento.