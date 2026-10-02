ART: sube desde octubre el valor de referencia para calcular multas por incumplimientos

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) actualizó desde octubre el importe utilizado como referencia para determinar determinadas multas por incumplimientos dentro del sistema de riesgos laborales.

La medida fue establecida mediante la Resolución 50/2026, publicada este viernes 2 de octubre en el Boletín Oficial de la Nación. El nuevo importe quedó fijado en $95.864,67 y tiene efectos desde el 1° de octubre.

La Ley de Riesgos del Trabajo establece sanciones para empleadores autoasegurados, Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y compañías de seguros de retiro que incumplan las obligaciones a su cargo. Para calcularlas se utiliza una unidad de referencia vinculada al haber mínimo previsional.

La actualización se produce después de que ANSES fijara para octubre una movilidad del 1,66% y llevara el haber mínimo garantizado a $435.748,51. Sobre ese valor, la normativa establece una equivalencia del 22%, de la que surge el nuevo importe publicado por la SRT.