Salta recibió $18.000 millones en ATN y quedó cuarta entre las provincias con más fondos

Las transferencias automáticas a las provincias mejoraron 0,8% interanual en las primeras tres semanas de septiembre, impulsadas principalmente por una suba del 1,7% en los fondos provenientes de la coparticipación, según un informe de Politikón Chaco difundido por Noticias Argentinas.

En paralelo, el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) volvió a mostrar a Salta entre las jurisdicciones con mayores desembolsos. En lo que va de 2026, la provincia recibió $18.000 millones, por detrás de Misiones, Corrientes y Catamarca.

Solo durante septiembre, Salta recibió $7.000 millones en ATN el viernes 11, mientras que el total de transferencias no automáticas a las provincias alcanzó $71.031 millones hasta el 18 de septiembre, superando ya lo distribuido durante todo agosto.

Del total enviado este mes, $31.000 millones correspondieron a ATN, equivalentes al 44% de las transferencias no automáticas.