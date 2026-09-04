Tras más de siete mil asistencias, el Hogar de Noche cambia de función por el Milagro

El Hogar de Noche finalizará este 5 de septiembre su operativo de asistencia invernal y, desde el lunes 7, el edificio de calle 20 de Febrero 231 cambiará de función: será utilizado como base de descanso y apoyo para las cuadrillas municipales y los equipos que trabajarán durante el Milagro 2026.

Según informó la Municipalidad de Salta, durante los cuatro meses de funcionamiento el dispositivo registró más de 7 mil asistencias a personas en situación de vulnerabilidad. Con el cierre de esa etapa, el inmueble pasará a recibir a trabajadores de limpieza, seguridad, asistencia al peregrino y personal de organismos de emergencia.

El cambio no será solamente transitorio. Una vez terminadas las festividades del Milagro, el edificio no retomará el esquema del Hogar de Noche, sino que comenzará a funcionar de manera permanente como Hogar de Paso, destinado a emergencias sociales y a familias del interior que necesiten alojamiento temporal mientras acompañan a personas internadas en hospitales públicos de la Capital.