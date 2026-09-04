Inauguraron el Parque Lineal de los Peregrinos en la zona sur de Salta

En el marco de las obras vinculadas con la celebración del Señor y la Virgen del Milagro, quedó inaugurado el Parque Lineal de los Peregrinos, un nuevo espacio ubicado en la zona sur de la ciudad que formarían parte del camino de los peregrinos cuando acceden a la ciudad.

La propuesta busca representar y homenajear a quienes cada año llegan caminando desde distintos puntos de Salta para participar de una de las celebraciones religiosas más importantes de la provincia.

El proyecto artístico estuvo a cargo de Viviana Ovalle y cuenta con seis figuras humanas realizadas en tamaño real, entre ellas un sacerdote, una mujer misachico, un hombre misachico y una pareja de jóvenes.

“Este ingreso representa a los peregrinos que vienen de zona sur”, explicó la artista, al señalar que la intención fue generar una obra con la que quienes realizan el recorrido puedan sentirse identificados.

Las esculturas representan especialmente a peregrinos provenientes de localidades y sectores ubicados hacia el sur de la ciudad, San Antonio y Campo Quijano, entre otras. Ovalle detalló que el trabajo comenzó a principios de marzo y demandó una primera etapa de diseño, elaboración de bocetos y posterior ampliación de las figuras hasta alcanzar escala real.

Las piezas fueron instaladas sobre una plataforma de cemento y mantienen dimensiones similares a las de una persona, con el objetivo de generar una relación más directa entre la obra y quienes atraviesan el lugar.

El recorrido se completa con una placa que incorpora un código QR, desde donde los visitantes pueden acceder a información sobre el proyecto, su realización y el significado de las representaciones.

La inauguración del Parque Lineal se suma a otras obras ejecutadas en distintos puntos de la ciudad con motivo del Milagro, entre ellas intervenciones realizadas en el entorno de la Catedral y en sectores vinculados con la llegada y circulación de los peregrinos.

De esta manera, el Camino del Peregrino incorpora un nuevo espacio en la zona sur que combina expresión artística, identidad local y la tradición de quienes cada septiembre emprenden el recorrido hacia el centro de la ciudad.