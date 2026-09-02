El mandatario salteño torna propicia todas las ocasiones para fortalecer su posición ante los resortes del poder federal pero especialmente ante una sociedad que padece una creciente decadencia en su situación socio económica. Prueba de ello fue el acto de incorporación de nuevos agentes y equipamiento a la Policía de Salta. Trescientos efectivos, 121 motos y 30 cuatriciclos fueron presentados como la corporización de los principios de su política de seguridad.

Otros frentes que debe cubrir también demandan su participación para ratificar un camino que está lejos de abandonar. En tiempos de crisis económica y social, no escatimó esfuerzos para asegurar que Salta sea sede desde hoy de una convención internacional sobre oportunidades de negocios en minería. Es un ámbito en el que el respaldo constitucional fortalece las decisiones provinciales frente a los embates de quienes sólo observan en los emprendimientos económicos una fuente de ganancias y no una herramienta para el desarrollo. La defensa del “compre local”, cuestionado por funcionarios nacionales, será su próxima batalla.

Todos estos movimientos no solo son una tarea cotidiana de gestión; necesariamente se enmarcan en una elección de gobierno, que se llevará adelante en 2027. La inminencia de renovación de la conducción política de la Nación, provincia y municipios ajusta en extremo el margen de error y obliga a ratificar o rectificar objetivos.

El acto de este miércoles tomó ese carácter y permitió que Gustavo Sáenz reiterara que la seguridad es política de Estado desde su primer mandato, iniciado en 2019. Algunas de sus características incluyen la necesaria inversión en la materia que, aclaró el mandatario, nunca fue considerada un gasto. Explicó que en un contexto económico complejo, la Provincia debe establecer prioridades y en esa consideración se impone la seguridad, que es más que una necesidad en una convivencia condicionada por elementos altamente negativos. Se ha reconocido que el 80% de las intervenciones policiales en la provincia se debe a situaciones de conflictividad social, tales como violencia intrafamiliar, consumo de alcohol y peleas vecinales.

El otro aspecto es la visión federal con la que se aplica una política que tiene que atender particularidades sociales y territoriales. Fortalecer la presencia policial no solamente en la Capital demanda un criterio que exige el conocimiento de problemáticas que exceden delitos comunes. La extensión territorial, la actividad rural y la condición fronteriza que tiene Salta torna más exigente la decisión de mantener una política de cercanía con los vecinos y escuchar sus demandas para prevenir delitos y mejorar la respuesta policial. Ello justifica el fortalecimiento de una institución con recursos humanos capacitados pero también con herramientas, cuya carencia siempre fue denunciada.

En principio hasta mayo, toda expresión del gobernador Sáenz se va a vincular con un proceso electoral que, mayoritariamente, está ocupando a la dirigencia política sin responsabilidad de gestión. Esto es, pone al gobierno en un puesto de observación permanente.

Salta, 02 de setiembre de 2026