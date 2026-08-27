Milei volvió a cruzar al kirchnerismo: “Están desesperados porque sueñan con volver”

El mandatario realizó la crítica a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen con un mensaje dirigido directamente contra el espacio opositor. “¡Están desesperados! Porque sueñan con volver. Pero sin poder emitir y generar inflación, los kukas no sabrían hacer absolutamente nada”, sostuvo.

La publicación se conoció luego de una nueva jornada favorable para el oficialismo en la Cámara de Diputados, donde el Gobierno había logrado avanzar con dos iniciativas vinculadas a su programa económico, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal II.

El mensaje del Presidente volvió a poner en el centro de la discusión uno de los principales ejes de su discurso económico, la relación entre emisión monetaria e inflación. La administración libertaria había defendido la reforma del Banco Central como una herramienta para limitar la posibilidad de que el organismo financie al Estado mediante la emisión de dinero.

La iniciativa impulsada por el Gobierno buscaba modificar las reglas de funcionamiento del Banco Central y establecer mayores restricciones para el financiamiento monetario del sector público. Milei había sostenido que el objetivo era avanzar hacia un esquema en el que la autoridad monetaria tuviera como prioridad la preservación del valor de la moneda.

En ese marco, el Presidente volvió a utilizar el argumento de la emisión monetaria para cuestionar al kirchnerismo. Según planteó en su publicación, si el espacio volviera al poder sin la posibilidad de recurrir a esa herramienta, no tendría capacidad para desarrollar su programa de gobierno.

El nuevo mensaje también se produjo en medio de una fuerte disputa política entre el Gobierno y el peronismo por el rumbo de la economía. La oposición había cuestionado las consecuencias del programa económico y había puesto el foco, entre otros aspectos, en el nivel de endeudamiento de las familias y en las dificultades que atravesaban distintos sectores.

La publicación de Milei se sumó así a una serie de cruces con el kirchnerismo, en un escenario en el que el oficialismo buscaba mostrar avances legislativos y consolidar su agenda económica en el Congreso.

Con la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de Inocencia Fiscal II en Diputados, el Gobierno había conseguido otra señal favorable en el Parlamento. Ahora, ambas iniciativas deberán continuar su recorrido legislativo para convertirse en ley.

El Presidente, mientras tanto, volvió a marcar públicamente cuál era uno de los principales ejes de su confrontación con el kirchnerismo, la discusión sobre la emisión, la inflación y el rol del Estado en la economía.

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