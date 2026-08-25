Casa Rosada: cumbre de Milei con diputados y senadores para definir la estrategia legislativa

El presidente Javier Milei encabezará este martes a las 17:30 en Casa Rosada una cumbre con diputados y senadores de La Libertad Avanza para alinear la estrategia parlamentaria antes de una semana decisiva para el oficialismo en el Congreso.

El encuentro buscará ordenar posiciones dentro de los bloques y definir cómo avanzar con los proyectos que el Gobierno considera prioritarios. La reunión se realizará un día después de la cumbre de Gabinete encabezada por Milei y forma parte de una estrategia para reforzar la coordinación política.

El principal desafío estará este miércoles en la Cámara de Diputados, donde La Libertad Avanza convocó a una sesión especial para tratar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal II.

La reforma del BCRA busca establecer como objetivo central la preservación del valor de la moneda y limitar el financiamiento monetario del déficit fiscal. Inocencia Fiscal II, en tanto, apunta a ampliar el régimen simplificado para contribuyentes y contempla una reducción de multas para personas y pequeñas y medianas empresas que adhieran.

Para conseguir la aprobación, el oficialismo necesitará sostener los acuerdos con bloques dialoguistas y legisladores vinculados a distintos gobernadores, que ya acompañaron la convocatoria a la sesión.

La actividad también continuará en el Senado, donde el oficialismo deberá negociar otros temas pendientes de su agenda. Con ambas cámaras en movimiento, Milei busca que sus legisladores lleguen a las sesiones con una posición común y una estrategia definida para reunir los votos necesarios.