Tras la defensa de Milei a su ex asesor, el Gobierno vuelve a despegarse de Cerimedo

El vocero presidencial Adrián Ravier retomó el discurso que intenta instalar el Gobierno sobre su relación con el consultor de ultraderecha Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia por el intento de femicidio contra Nadia Beller. El propio presidente Javier Milei había puesto en duda ese crimen con un reposteo en X.

Ravier fue consultado durante su conferencia de prensa sobre esa publicación del mandatario pero eludió la pregunta y se limitó a asegurar que “Javier Milei no tiene relación con Cerimedo desde 2023″.

“El Gobierno no tiene relación con Cerimedo”, insistió para luego reconocer que el consultor tuvo “algunos ingresos” en la Casa Rosada durante la primera mitad de 2024, aunque aseguró que no tuvo contacto con el Presidente.

Luego reiteró que Cerimedo “jugó un rol en la campaña previa a 2023″ y que “en la primera mitad de 2024 mantuvo reuniones que terminaron con su salida del Gobierno”.

“El delito se cometió en bolivia, si es que se cometió”, deslizó el vocero, casi en línea con la insinuación de Milei, pero luego llamó a “dejar trabajar a la justicia en Bolivia”.

“El Presidente está muy bien”

El vocero debió afrontar nuevamente preguntas por el estado de salud de Javier Milei y puntualmente sobre la falta de imágenes de la reunión de Gabinete de este lunes, la primera tras más de un mes sin que el mandatario pise la Casa Rosada.

“Está muy bien el presidente, vuelvo a insistir con esto”, dijo Ravier. “No sé por qué no hay imágenes, es una reunión cerrada, una reunión privada”, esquivó.

“Al presidente Milei ustedes lo pudieron ver recientemente en la Bolsa de Comercio de Rosario que dio un extraordinario discurso”, añadió para luego repetir una vez más que “el presidente está muy bien”.

Adelantó que “seguramente en breve lo van a poder ver nuevamente”

Sin ayuda para deudores y morosos

El portavoz también reiteró su elusiva respuesta sobre la dramática situación del endeudamiento familiar. Dijo que la versión dada por Milei de que la gente se endeudó para comprar televisores por el Mundial fue “solo un ejemplo” y justificó que “cuando vuelve el crédito aparecen moras”.

“Las moras aparecen en el contexto de 2025 y del ataque político del Congreso”, lanzó luego para continuar con la línea oficial: es un tema entre privados y no habrá ayudas del Gobierno.

“El presidente ha sido enfático en que esto se trata de un acuerdo entre privados, el problema es de las entidades financieras”, expresó Ravier y admitió que esas entidades “han entregado créditos en algunos casos con tasas de interés elevadas”. Olvidó mencionar que esas tasas fueron posibles por una desregulación dispuesta por el gobierno de Milei.

El barco británico en Ushuaia

Consultado sobre el buque petrolero VS Promise que atracó en el puerto de Ushuaia, el vocero minimizó la situación y responsabilizó a la propia provincia de Tierra del Fuego, que denunció el hecho.

Ravier leyó dos párrafos enviados por la Cancillería tras admitir que “es un tema sensible”. Dijo que el barco cargó petróleo crudo en una cuenca fueguina con autorización del gobierno provincial y se detuvo en Ushuaia para reabastecerse.

“No violó ninguna ley, no hay ninguna pérdida de soberanía”, aseguró.

Página12