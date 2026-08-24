La Expo Rural cerró con 19 mil cabezas vendidas y más de $100 millones en operaciones

La 82ª Expo Rural Salta cerró cinco jornadas con un fuerte movimiento productivo y comercial, con 19 mil cabezas de invernada vendidas, operaciones por más de 100 millones de pesos, 120 expositores comerciales y 206 ejemplares bovinos, equinos y de ganado menor, que formaron parte de una edición que volvió a concentrar en Salta a productores, cabañeros, empresas e instituciones vinculadas al desarrollo agropecuario.

La última jornada puso en pista uno de los principales activos de la ganadería regional, como es la genética, con el desfile de grandes campeones, reuniendo a los ejemplares destacados de las diferentes razas bovinas y de ganado menor, junto con caballos peruanos de paso y criollos. La exposición, también, permitió mostrar maquinaria, tecnología y soluciones aplicadas a la actividad agroganadera.

Se concretó un remate de reproductores con la participación de tres consignatarias, fortaleciendo el perfil de la Expo como ámbito para el mejoramiento de los rodeos y la generación de negocios. En ese contexto, el Gobierno de Salta, a través del Ministerio de Producción y Minería, acompañó la actividad poniendo a disposición líneas de financiamiento del Fondo Provincial de Inversiones “Compra de terneros y reproductores en remates y ferias”, y “Compra de vientres bovinos”. A estas herramientas se sumó el Plan GanAr, para infraestructura. Además, las operaciones realizadas contaron con exenciones en los impuestos a los Sellos y a las Actividades Económicas.

El cierre contó con la presencia del gobernador Gustavo Sáenz, acompañado por el ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión, y el titular de la cartera de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún. Participaron, además, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; el presidente de la Sociedad Rural Salteña, Alfredo Figueroa; y el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Carlos Castagnani, junto con representantes de entidades rurales de Jujuy y Tucumán.