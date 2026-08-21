CAMARCO respalda a Milei pese a la crisis: la construcción perdió 120 mil empleos

La construcción perdió alrededor de 120 mil puestos de trabajo desde mediados de 2024 y, aunque la actividad logró estabilizarse, el sector no espera una recuperación significativa durante los próximos meses.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss, respaldó el equilibrio fiscal y la reducción de la inflación impulsados por el Gobierno de Javier Milei, pero reclamó medidas concretas para recuperar la actividad. “Necesitamos más infraestructura”, planteó en declaraciones a Cadena 3 Rosario.

Entre las propuestas, pidió utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para ampliar el crédito hipotecario de largo plazo. Según explicó, la falta de financiamiento accesible continúa siendo uno de los principales obstáculos para que la clase media pueda acceder a una vivienda.

Weiss también reclamó que la recaudación del impuesto a los combustibles vuelva a las rutas y obras de infraestructura, especialmente para mantenimiento y reparación. Además, propuso reactivar proyectos financiados por el Banco Mundial, BID y CAF, organismos que ofrecen créditos de largo plazo.

Desde CAMARCO ven oportunidades en la minería, el sector energético, el Belgrano Cargas y las rutas que serán administradas por privados. Sin embargo, Weiss consideró que esos proyectos no alcanzan y reclamó un mayor impulso a la vivienda y la infraestructura para recuperar uno de los sectores más golpeados por la caída de la actividad.