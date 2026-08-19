Pity Álvarez vuelve a tribunales y presenta a sus nuevos abogados

Cristian “Pity” Álvarez volverá este miércoles a los tribunales para una nueva audiencia del juicio oral por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano.

Uno de los puntos centrales de la jornada será la presentación formal de sus nuevos abogados defensores, luego de los cambios registrados en su representación legal. El debate comenzó el 10 de agosto ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29.

Durante las primeras audiencias, la defensa había pedido suspender el juicio por cuestiones vinculadas al estado de salud del músico, pero el tribunal rechazó el planteo. En paralelo, ya comenzaron a declarar testigos que reconstruyen la discusión y la secuencia que terminó con la muerte de Díaz.

Álvarez, exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, aseguró tras una de las últimas jornadas que se encuentra “tranquilo” mientras avanza el proceso en su contra por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.