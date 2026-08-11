Independiente Rivadavia visita el Maracaná para medirse ante Fluminense

En el duelo de ida de los octavos de final, la “Lepra” mendocina vuelve a verse las caras ante el “Flu”. El encuentro dará comienzo a las 19.30 hs. en partido de ida por octavos de final de la Copa Libertadores.
11/08/2026

El conjunto argentino, que fue primero en la fase de grupos en su debut en la Libertadores, en la que venció al Fluminense a domicilio y con el que empató en Mendoza, encara los octavos de final como favorito y espera sumar puntos en el Maracaná para llegar con ventaja al partido de vuelta, la próxima semana en Mendoza.

El equipo dirigido por Alfredo Berti, además, tendrá la ventaja de visitar a un conjunto carioca que perdió por lesión a su principal goleador, John Kennedy, precisamente el autor del gol con que Fluminense empató 1-1 en su visita a Rivadavia en la fase de grupos.image

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