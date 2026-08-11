Independiente Rivadavia visita el Maracaná para medirse ante Fluminense

El conjunto argentino, que fue primero en la fase de grupos en su debut en la Libertadores, en la que venció al Fluminense a domicilio y con el que empató en Mendoza, encara los octavos de final como favorito y espera sumar puntos en el Maracaná para llegar con ventaja al partido de vuelta, la próxima semana en Mendoza.

El equipo dirigido por Alfredo Berti, además, tendrá la ventaja de visitar a un conjunto carioca que perdió por lesión a su principal goleador, John Kennedy, precisamente el autor del gol con que Fluminense empató 1-1 en su visita a Rivadavia en la fase de grupos.