Gimnasia y Tiro completa el calendario ante Almagro

El Albo se pondrá al día con el calendario de la Primera Nacional este miércoles, desde las 15, en el estadio Tres de Febrero.El equipo de Azconzabal se ubica 7ª en la tabla y se encuentra en zona de reducido.
Deportes05/08/2026

Gimnasia y Tiro afrontará este miércoles un partido determinante en sus aspiraciones de pelear por el ascenso. Desde las 15, visitará a Almagro en el estadio Tres de Febrero, en el encuentro pendiente de la fecha 21 de la Zona B de la Primera Nacional.

El conjunto salteño buscará aprovechar la oportunidad de completar el calendario con una victoria que le permita regresar a los puestos de Reducido, objetivo que persigue en la recta decisiva del campeonato.

El encuentro será arbitrado por Javier Delbarba y representa una buena chance para que el equipo dirigido por Juan Manuel Azconzábal recupere terreno en la tabla de posiciones frente a un rival que intentará hacerse fuerte en condición de local.

Con todos los equipos comenzando a definir su futuro en la categoría, cada punto adquiere un valor determinante. Por eso, Gimnasia y Tiro sabe que sumar de a tres en José Ingenieros puede marcar un punto de inflexión en la lucha por la clasificación al Reducido.

El duelo, correspondiente a la fecha 21 que había quedado pendiente, permitirá al Albo quedar con el mismo número de partidos que el resto de los equipos de la Zona B y medir con mayor precisión sus posibilidades de cara al tramo final de la temporada.

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