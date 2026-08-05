Gimnasia y Tiro completa el calendario ante Almagro

Gimnasia y Tiro afrontará este miércoles un partido determinante en sus aspiraciones de pelear por el ascenso. Desde las 15, visitará a Almagro en el estadio Tres de Febrero, en el encuentro pendiente de la fecha 21 de la Zona B de la Primera Nacional.

El conjunto salteño buscará aprovechar la oportunidad de completar el calendario con una victoria que le permita regresar a los puestos de Reducido, objetivo que persigue en la recta decisiva del campeonato.

El encuentro será arbitrado por Javier Delbarba y representa una buena chance para que el equipo dirigido por Juan Manuel Azconzábal recupere terreno en la tabla de posiciones frente a un rival que intentará hacerse fuerte en condición de local.

Con todos los equipos comenzando a definir su futuro en la categoría, cada punto adquiere un valor determinante. Por eso, Gimnasia y Tiro sabe que sumar de a tres en José Ingenieros puede marcar un punto de inflexión en la lucha por la clasificación al Reducido.

El duelo, correspondiente a la fecha 21 que había quedado pendiente, permitirá al Albo quedar con el mismo número de partidos que el resto de los equipos de la Zona B y medir con mayor precisión sus posibilidades de cara al tramo final de la temporada.