Sánchez pidió una reunión urgente de la UE y elevó la crisis de Ceuta a Bruselas
El Mundo01/08/2026Ivana Chañi
El presidente español reclamó una respuesta común ante la llegada masiva de migrantes y cuestionó a los gobiernos que endurecieron los controles sobre España.
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Victoria López NúñezEl Mundo04/08/2026
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