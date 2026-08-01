Sánchez pidió una reunión urgente de la UE y elevó la crisis de Ceuta a Bruselas

El presidente español reclamó una respuesta común ante la llegada masiva de migrantes y cuestionó a los gobiernos que endurecieron los controles sobre España.
El Mundo01/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

SANCHEZ-CEUTA

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió este sábado una reunión urgente de los ministros del Interior de la Unión Europea para tratar la crisis migratoria en Ceuta y coordinar una respuesta común.

GRAF3902-ESPANA-SOCIEDAD-INMIGRACIONCeuta sigue en crisis: miles de migrantes permanecen en las calles

En una carta enviada a las autoridades europeas, Sánchez criticó las medidas adoptadas por algunos países, entre ellos Italia, que reforzó los controles sobre viajeros procedentes de España.

EFE consignó que el mandatario calificó esas reacciones como “egoístas, polarizadoras e ilegales”.

El Gobierno español aseguró que recuperó el control de la frontera, repatrió a la mayoría de los migrantes y evitó desplazamientos hacia el resto de Europa. Sánchez sostuvo que la seguridad de las fronteras exteriores debe ser una responsabilidad compartida por toda la Unión Europea.

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