Minería, logística y electromecánica: las vacantes que las empresas no logran cubrir

Los perfiles técnicos y especializados tienen hoy mayores oportunidades en el mercado laboral de Salta y la región. Las empresas buscan principalmente electromecánicos, profesionales de Higiene y Seguridad, trabajadores de logística y personal vinculado con la minería.

La especialista en recursos humanos Fernanda Schwartz explicó en Vale Todo, por Aries, que estos puestos mantienen una demanda constante y, en muchos casos, existe escasez de candidatos con la capacitación necesaria. También aparecen oportunidades en tecnología y gestión.

La situación es diferente para los empleos generalistas, como administrativos, vendedores y personal de atención al cliente. En estos casos, la cantidad de postulantes es mayor y la competencia por cada vacante resulta más intensa.

Ante ese escenario, la orientadora laboral recomendó que cada postulante defina con claridad qué valor puede aportar a una empresa. La formación, la experiencia y los logros deben aparecer en el currículum y también formar parte de la presentación durante una entrevista.

Schwartz señaló que el mercado atraviesa un período de reacomodamiento y que las empresas son cuidadosas al incorporar personal. Sin embargo, identificó a la minería, la energía y la tecnología como sectores que continúan creciendo y generando oportunidades.