Investigan la muerte violenta de una mujer en La Silleta: detuvieron a su pareja

La víctima tenía 55 años y habría sido atacada con un arma blanca durante la madrugada. La Fiscalía de Femicidios quedó a cargo de la investigación.
24/07/2026Rocío Monteros Di PietroRocío Monteros Di Pietro

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Una mujer de 55 años murió durante la madrugada de este viernes en la localidad de La Silleta, en un hecho que es investigado como una muerte violenta. Por el caso fue detenido el hombre con quien mantenía una relación de pareja.

El fiscal penal Daniel Espilocín, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en feria, intervino tras recibir el reporte del fallecimiento y dispuso las primeras medidas investigativas.

En el lugar trabajó personal de Criminalística y Medicina Legal del CIF, junto a efectivos de la Unidad de Graves Atentados del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, quienes realizaron las pericias correspondientes.

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La causa será encabezada por la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, quien se trasladó hasta el lugar para coordinar las diligencias.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF para la realización de la autopsia. Mientras avanza la investigación, familiares de la mujer reciben asistencia y acompañamiento del equipo interdisciplinario de la UGAP.

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