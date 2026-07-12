Ucrania amplió su ofensiva contra la infraestructura energética de Rusia

Ucrania alcanzó e incendió esta madrugada con sus ataques aéreos dos refinerías en la región rusa de Tatarstán, y una planta química que produce material sintético utilizado para hacer misiles en Samara, según informó el Estado Mayor ucraniano.

Una de las dos refinerías atacada lleva por nombre TANEKO y tiene una capacidad de procesamiento anual de más de 16 millones de toneladas al año. La infraestructura produce, entre otros derivados del petróleo, gasóleo y combustible para aviones. La otra refinería afectada,TANF-NK, procesa petróleo pesado con alto contenido de sulfuro y condensados de gas.

Ambas infraestructuras están situadas en la ciudad de Nizhnekamsk de la región de Tatarstán, en el centro de la parte europea de Rusia. Mientras que el combinado químico atacado se encuentra en la ciudad de Toliati de la región de Samara.

Sector energético es atacado frecuentemente

Según el Estado Mayor ucraniano, como consecuencia de los ataques se han producido incendios en las tres infraestructuras. Además, informó de otros ataques contra puntos de observación y mando en la región rusa de Kursk y en las zonas del este de Ucrania ocupadas por Rusia, donde las fuerzas de Kiev también han golpeado a concentraciones de tropas rusas, un depósito de material de artillería y centros logísticos.

Ucrania ataca prácticamente todas las noches refinerías y otros objetivos energéticos, industriales y militares dentro de la Federación Rusa.

Con información de efe, ap