Pakistán interviene de urgencia ante la lluvia de misiles entre Irán y Estados Unidos

El viceprimer ministro y titular de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, urgió este domingo a una desescalada inmediata durante una conversación telefónica de urgencia con su homólogo en Irán, Abbas Araghchi, tras la nueva ola de ataques en la región y la ruptura de la tregua.

"El ministro de Exteriores instó a las partes a seguir el camino de la desescalada y a actuar con contención, tal como se acordó en el Memorando de Entendimiento de Islamabaden junio de 2026", informó en un comunicado la cancillería paquistaní.

El jefe de la diplomacia de Pakistán llamó al diálogo como "única vía viable para resolver las disputas" y reiteró la disposición de Islamabad, que actúa como mediador oficial en el conflicto, para seguir desempeñando un papel constructivo que devuelva la estabilidad a la zona.

Aumento de tensión

La llamada de última hora se produce en medio de una masiva escalada militar desatada esta madrugada. Tras el asalto y posterior incendio en el estrecho de Ormuz del buque de bandera chipriota GFS Galaxy, atribuido por Washington a la Guardia Revolucionaria de Irán, Estados Unidos lanzó una tercera oleada de bombardeos sobre 140 objetivos en territorio iraní.

En respuesta a la ofensiva estadounidense, Teherán declaró el cierre total de Ormuz y ejecutó una lluvia de contrataques con misiles y drones que alcanzó posiciones en Baréin, Kuwait, Jordania, Qatar y Omán, obligando a varios países de la región a activar sus defensas antiaéreas.

Con información de efe, afp