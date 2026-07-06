Temporada de incendios forestales: la Municipalidad continúa los trabajos de prevención

En ‘No es una tarde cualquiera’, por Aries, el subsecretario de protección ciudadana de la Municipalidad capitalina, Napoleón Gambetta, brindó detalles sobre los trabajos que se realizan para prevenir los incendios forestales.

“Si bien el punto crítico es agosto y septiembre por sus características climáticas, ahora ya tenemos algunos”, aseguró el funcionario.

Describió, en tanto, que se trabaja desde la prevención y que, de hecho, desde febrero se trabaja en un mapa de riesgo que fija los puntos críticos de la ciudad. Se trata de terrenos de gran extensión con mucha maleza y pasto cubano.

“Hicimos un vuelvo con drones para ver cómo se aborda”, señaló, y explicó que, junto a Ambiente y Obras Públicas avanzan en el desmalezado de estos lugares, siendo los de orden público los ya abordados, mientras que se notificó a los dueños de los otros predios remarcados.

Finalmente, Gambetta aclaró que, si los privados no cumplen con la tarea, será la Municipalidad la encargada de llevarla adelante para posteriormente cobrarles el servicio.

“No se les solicita el desmalezado total, en muchos casos, pero sí la realización de una brecha o contrafuego”, concluyó.