Expectativa por Boca en Salta: venden entradas en el Martearena

El Gobierno Provincial, a través de la Agencia Provincial Salta Deportes, informó que este domingo 5 y lunes 6 se venderán de forma presencial las entradas para el partido en el que Boca Juniors enfrentará a Atlético Paranaense de Brasil. Las boleterías norte del estadio Padre Martearena se habilitarán de 12 a 17.

Cabe destacar que continúa la venta On Line a través de la plataforma digital www.entradauno.com.

Gran expectativa se ha generado por la presentación de Boca en Salta, que marcará el debut como técnico del Vasco Arruabarrena, quien llegará a Salta el próximo martes 7 vía aérea en un vuelo chárter.

Boca se alojará en un hotel de zona aledaña al monumento al Gral.. Martín Miguel de Güemes, mientras que el conjunto brasileño Atlético Paranaense llegará el mismo día y se hospedará en un hotel céntrico.

El encuentro marcará el *debut de Rodolfo “Vasco” Arruabarrena como DT de Boca, por lo que se espera una gran convocatoria de público en la que ya es conocida como “la segunda Bombonera”.

Valores de las entradas

- Populares: $35.000

- Plateas Este - Av. Tavella: $60.000

- Plateas Techadas - Oeste: $80.000