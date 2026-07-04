Colapinto despistó en la clasificación y largará 19° en Silverstone

Franco Colapinto completó un sábado para el olvido en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1: sufrió un fuerte despiste en la clasificación y largará 19° en la carrera de este domingo en Silverstone.

El argentino inició el día con sabor agridulce: finalizó 12° en la carrera sprint tras una gran largada que le permitió pasar desde el 14° lugar al noveno, pero no pudo sostener el ritmo.

A diez minutos de la finalización de la Q1, los Alpine salieron por primera vez a pista en una tanda liderada hasta ese momento por Charles Leclerc -Ferrari- con una marca de 1:29.534.

El registro inicial de Colapinto fue 1:31.321, un tiempo que sabía no iba a alcanzarle por lo que cerca del cierre fue en busca de su vuelta rápida para avanzar a Q2. Sin embargo, el argentino perdió el control del auto en el primer sector y terminó fuera de la pista producto de un trompo.

El pilarense partirá 19° en la carrera de este domingo. Ocon, Bottas, Pérez, Stroll y Alonso tampoco lograron superar el corte.

Con información de El Gráfico