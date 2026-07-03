Rutas, fondos, avales para créditos y celeridad: la lista de los gobernadores para Santilli

El nuevo rol de Diego Santilli como jefe de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni revitalizó el vínculo con los gobernadores, 13 de los cuales estuvieron presentes en su jura, el martes pasado.

Puesto en funciones, Santilli ya se reunió en las últimas horas con Raúl Jalil, de Catamarca, e Ignacio Torres, de Chubut. Una dinámica que se espera que continúe en los próximos días, junto con la presencia esperada por la Casa Rosada de buena parte de los mandatarios el próximo jueves 9 de julio, en Tucumán, por la conmemoración del Día de la Independencia que encabezará el presidente Javier Milei.

Los diálogos casi permanentes de Santilli con los gobernadores comenzaron en noviembre pasado, cuando se hizo cargo del Ministerio del Interior, pero generaron una expectativa mayor en las últimas horas, con el funcionario ahora empoderado.

En especial, porque la Casa Rosada tiene como objetivo conseguir adhesiones para aprobar la reforma electoral y, sobre todo, la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un escalón que considera clave para quitarle una herramienta de organización a la oposición y lograr el objetivo de la reelección de Javier Milei.

Los gobernadores de diálogo fluido con Balcarce 50 coinciden en los mismos reclamos: la reactivación de las obras de infraestructura que la gestión libertaria frenó, especialmente rutas; el desembolso de fondos federales retenidos, el aval del Ministerio de Economía para tomar créditos internacionales y fondos específicos vinculados a la salud y el PAMI, según enumeraron fuentes oficiales. Cada provincia, además, tiene reclamos propios.

Los gobernadores ya venían conversando esos temas con Santilli, pero la expectativa ahora es que desde la Jefatura de Gabinete pueda imprimirle “celeridad” y “fluidez” a las respuestas.

Hasta ahora, el Gobierno atendió las negociaciones con los gobernadores aliados a través de la entrega de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y, más recientemente, el adelanto de fondos de la coparticipación federal. Las promesas de obras pocas veces se concretaron.

“La expectativa está en que ahora que Santilli es jefe de Gabinete se terminen de aprobar las promesas pendientes, que se aceleren“, admiten desde las propias filas de Gobierno. También reconocen que la situación política y judicial de Manuel Adorni complicó aún más las gestiones.

En marzo, de hecho, un decreto de Milei había empoderado a Adorni delegándole la firma en todas las erogaciones presupuestarias del Estado, entre las que se encuentra la aprobación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Fue un modo de controlar también los pedidos de fondos de los gobernadores que Santilli trasladaba al ministro de Economía, Luis Caputo.

“La idea es que haya resultados concretos, que las cosas que se vienen conversando se ejecuten”, dicen ahora en la Casa Rosada.

El martes, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, se mostraron el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y los gobernadores Jalil, Martín Llaryora (Córdoba), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Rolando Figueroa (Neuquén). Entre los ausentes con aviso estuvieron Torres, el mendocino Alfredo Cornejo y el chaqueño Leandro Zdero.

La Nación