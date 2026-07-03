Martín Menem: “Kicillof fue el peor ministro de la historia"

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, lanzó duras críticas contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al asegurar que su desempeño como economista “fue una catástrofe para la Argentina” y consideró que fue “el peor ministro de la historia" y que "tendría que estar inhabilitado para ejercer cargos públicos".

Además, en paralelo, el funcionario respaldó con énfasis las políticas de la gestión nacional y ponderó la solidez de las variables macroeconómicas actuales.

En declaraciones televisivas a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, Menem subrayó la importancia de poner el foco en los resultados obtenidos por la administración de Javier Milei.

Al respecto, anticipó que el índice de inflación "probablemente en junio vuelva a ubicarse por debajo del 2%" y enumeró una serie de factores que, desde su perspectiva, convalidan el rumbo: "Superávit primario, superávit financiero, mayores reservas en el Banco Central y una deuda con tasas más bajas. La macroeconomía está muy sólida".

Al abordar el impacto del programa económico en los sectores de clase media, el titular de la Cámara baja reconoció que existen franjas de la población que todavía no perciben de forma directa la reactivación, aunque transmitió una mirada optimista. "Empatizamos completamente con esas personas, a las que seguramente les llegue un poco más tarde esa mejora. El país cambió completamente, Javier Milei recibió una Argentina que había que reconstruir desde cero", afirmó, al tiempo que remarcó: "Si la política no jode, toda la economía va a mejorar".

En ese mismo sentido, Menem ponderó que "el salario de la gente hace tres meses que le gana a la inflación" y explicó que la actual expansión de la actividad posee bases firmes.

Respecto de la actualización de las tarifas de servicios públicos, evaluó el proceso como parte de una normalización del sistema para evitar problemas de desabastecimiento, asegurando además que el expresidente Carlos Menem "estaría orgulloso del gobierno de Javier Milei".

En el plano institucional y de la política interna de la Cámara de Diputados, el riojano garantizó que la política de racionalización de los recursos del cuerpo legislativo no se detendrá. "La motosierra siempre está prendida. Hoy un diputado gana mucho menos que un senador. El diálogo parlamentario existe, pero yo no manejo el Senado", diferenció.

Asimismo, al ser consultado sobre la salida del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo que "cree en la Justicia y en la división de poderes” y que el Gobierno nacional tiene que “dar vuelta la página".

Finalmente, el parlamentario afirmo que tiene “una buena relación y "hablan el mismo lenguaje" con el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli.