Ola de calor en Francia dejó más de 2.000 muertes adicionales

Francia registró al menos 2.025 muertes más de lo habitual durante la reciente ola de calor que azotó el país europeo a finales de junio, informó este viernes la ministra de Salud francesa, Stéphanie Rist.

En declaraciones al canal de televisión francés TF1, Rist señaló que los datos preliminares muestran que murieron 2.025 personas más de lo que cabría esperar normalmente durante la semana del 22 al 28 de junio.

Aumentaron las muertes en los hogares

También indicó que las muertes ocurridas en los hogares aumentaron un 91 % en comparación con la semana anterior, y agregó que se observó un incremento significativo de estas muertes entre las personas mayores de 45 años.

Según Rist, la estimación se basó únicamente en los certificados electrónicos de defunción, que representaron alrededor del 60 % del total de certificados de defunción emitidos durante la semana del 22 al 28 de junio, informó Xinhua en un cable al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Afirmó que la cifra “sin duda” será revisada al alza; en cuanto a la ola de calor de finales de junio, esta provocó temperaturas excepcionalmente altas en gran parte de Francia, lo que dio lugar a la emisión de alertas generalizadas por calor y aumentó la preocupación por los crecientes riesgos para la salud asociados con fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes.