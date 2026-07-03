Reabrió el Metro de Los Teques tras los terremotos en Venezuela

El Ministerio de Transporte de Venezuela confirmó este jueves la entrada en funcionamiento del Metro de la ciudad de Los Teques, el último en entrar en actividad luego de los sismos que golpearon la región central del país durante la semana anterior.

El Metro de Los Teques, que conecta a la capital del estado Miranda con Caracas, fue sometido a evaluaciones e inspecciones para volver a la operatividad comercial luego de suspender sus actividades al momento de los eventos sísmicos.

El Ministerio de Transporte también reportó el 100 por ciento de operatividad del sistema de ferrocarril que conecta a Caracas con la región de los Valles del Tuy en el estado Miranda (centro-norte), según supo la agencia Noticias Argentinas.

"El Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) informa a todos sus usuarios que el sistema se encuentra 100 por ciento operativo en sus cuatro estaciones", indicó el ente oficial en su cuenta de Instagram.

El Metro de Valencia, la tercera ciudad más poblada de Venezuela, también opera con total normalidad y bajo supervisión permanente, detalló el Ministerio de Transporte. "Tras los recientes sismos, nuestros equipos técnicos se despliegan a diario en túneles, estaciones y vías férreas", aseguró por su parte la empresa estatal Compañía Anónima Metro de Valencia.

Los sismos del 24 de junio impactaron de forma severa en la infraestructura vial del estado La Guaira (centro-norte) y, en menor medida, en Caracas y en los estados de la región central del país.