Invitan a conocer e invertir en proyectos de jóvenes emprendedores salteños

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La comunidad salteña tendrá la oportunidad de conocer de primera mano los proyectos desarrollados por estudiantes que participaron del programa Aprender a Emprender, de Junior Achievement NOA, durante una nueva edición de la Rueda de Capitalización.

El encuentro se realizará el lunes 6 de julio, de 16:30 a 19:00, en la sede de OSDE, ubicada en Vicente López 585.

Durante la jornada, los jóvenes presentarán sus emprendimientos, contarán el camino recorrido para transformar una idea en un proyecto concreto y buscarán sumar personas interesadas en acompañarlos. Quienes asistan podrán conocer las iniciativas, dialogar con sus creadores e incluso invertir en aquellos proyectos que consideren con mayor potencial.

La actividad está dirigida a empresarios, profesionales, emprendedores, inversores y a toda persona interesada en apoyar el desarrollo del talento joven y conocer de cerca las propuestas surgidas del programa.

Desde Junior Achievement NOA destacaron que la Rueda de Capitalización constituye una instancia clave para que los estudiantes validen sus ideas frente a potenciales inversores y den un nuevo paso en el crecimiento de sus emprendimientos.

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