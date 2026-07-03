Invitan a conocer e invertir en proyectos de jóvenes emprendedores salteños
La comunidad salteña tendrá la oportunidad de conocer de primera mano los proyectos desarrollados por estudiantes que participaron del programa Aprender a Emprender, de Junior Achievement NOA, durante una nueva edición de la Rueda de Capitalización.
El encuentro se realizará el lunes 6 de julio, de 16:30 a 19:00, en la sede de OSDE, ubicada en Vicente López 585.
Durante la jornada, los jóvenes presentarán sus emprendimientos, contarán el camino recorrido para transformar una idea en un proyecto concreto y buscarán sumar personas interesadas en acompañarlos. Quienes asistan podrán conocer las iniciativas, dialogar con sus creadores e incluso invertir en aquellos proyectos que consideren con mayor potencial.
La actividad está dirigida a empresarios, profesionales, emprendedores, inversores y a toda persona interesada en apoyar el desarrollo del talento joven y conocer de cerca las propuestas surgidas del programa.
Desde Junior Achievement NOA destacaron que la Rueda de Capitalización constituye una instancia clave para que los estudiantes validen sus ideas frente a potenciales inversores y den un nuevo paso en el crecimiento de sus emprendimientos.
Datos del evento
- Qué: Rueda de Capitalización – Programa Aprender a Emprender.
- Cuándo: Lunes 6 de julio, de 16:30 a 19:00.
- Dónde: OSDE, Vicente López 585.
- Entrada: Libre y abierta a toda la comunidad. Quienes asistan podrán conocer los proyectos y, si lo desean, invertir en los emprendimientos presentados por los estudiantes.