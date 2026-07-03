Choque insólito cerca del Materno Infantil: un camión arrastró un auto estacionado y buscan al dueño

Un camión de gran porte chocó y arrastró un auto que estaba estacionado en inmediaciones del Hospital Materno Infantil.

El siniestro ocurrió este viernes por la mañana en la esquina de Aniceto Latorre y Adolfo Güemes, detrás del Parque 20 de Febrero.

Según informó personal de Tránsito al móvil de N&N por Aries, el camión circulaba por Adolfo Güemes desde 12 de Octubre y, al girar hacia Aniceto Latorre, el guardabarro del acoplado impactó contra la puerta delantera del lado del acompañante y la puerta trasera del vehículo estacionado.

El auto fue arrastrado varios metros y terminó con importantes daños en la carrocería. Desde Tránsito confirmaron que el vehículo estaba correctamente estacionado.

Además, indicaron que el camión no podía circular por esa zona. Al conductor se le realizó el test de alcoholemia, que dio resultado negativo, y la documentación se encontraba en regla.

No se registraron personas lesionadas. La circulación, que había sido interrumpida de manera momentánea, ya fue restablecida. El camión quedó en custodia en la zona del Monumento Güemes hasta que se presente el propietario del auto afectado.