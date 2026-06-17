Sáenz evitó hablar de reelección: “El problema es que todos piensan en las elecciones”

El gobernador Gustavo Sáenz evitó confirmar si analiza una nueva candidatura y cuestionó que la dirigencia política esté enfocada en los próximos comicios antes que en la gestión diaria.

Consultado por Aries durante los actos por el 17 de junio, el mandatario sostuvo que todavía no tiene en mente una definición electoral.

“No tengo en mente eso. Quedan muchas cosas por hacer, falta mucho tiempo para las elecciones”, señaló.

“Quiero ser un buen gobernador”

Sáenz también relativizó las encuestas que lo ubican entre los mandatarios provinciales con mejor imagen.

“Las encuestas a veces te dan bien, a veces te dan mal. Yo creo en la gente, en caminar por las calles tranquilo, saludar a la gente y sentir que estoy haciendo las cosas bien”, expresó.

El gobernador aseguró que no le preocupa ocupar un lugar determinado en los rankings de imagen pública.

“Quiero ser un buen gobernador de los salteños. Eso es lo que me importa”, afirmó.

Respaldo a la eliminación de las PASO

Sáenz también fue consultado sobre la eliminación de las PASO a nivel nacional y recordó que Salta ya avanzó en ese sentido.

“Las eliminamos acá, así que sería una locura no hacerlo allá”, sostuvo.

En ese marco, pidió coherencia política y cuestionó a sectores que, según dijo, sostienen una postura en la provincia y otra en el Congreso.

“En la vida hay que ser consecuente con lo que uno piensa”, afirmó.