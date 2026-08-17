"Para mi deberían ser optativas": Royón sobre la posibilidad de la suspensión de las PASO

La senadora nacional por Salta, Flavia Royón, aseguró que la reforma electoral no está siendo trabajada actualmente en el Congreso por la falta de acuerdo entre los distintos bloques. Según explicó, el proyecto genera resistencias y contempla cambios que van más allá de las PASO, como el financiamiento y el funcionamiento de los partidos políticos.

Sin embargo, Royón reconoció que sigue abierta la discusión sobre una posible suspensión de las PASO para 2027. “Se puede conversar en la suspensión de las PASO para el 2027”, sostuvo, aunque aclaró que todavía no existe una definición y que el tema deberá ser analizado junto al gobernador de Salta.

La legisladora también planteó una alternativa intermedia: que las primarias sean optativas. Recordó que fueron creadas con un objetivo específico, pero consideró que con el tiempo terminaron funcionando “como una elección más”. Por ahora, la reforma integral sigue sin consenso, aunque el futuro de las PASO permanece abierto.