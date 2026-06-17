Los Cardones celebrará sus 30 años con una noche de observación de estrellas y astroturismo

Este sábado 20 de junio, de 18 a 23 horas, el Parque Nacional Los Cardones abrirá las puertas del sendero “Los Secretos del Cardonal” (Ruta Provincial 33) para fusionar la majestuosidad del paisaje vallisto con la observación del cosmos. La velada coincide con el 30° aniversario del parque que, bajo el lema "Este paisaje es nuestro", busca involucrar a la comunidad en la preservación del patrimonio local, con el apoyo del Ministerio de Turismo y Deportes para potenciar el destino.

Durante la noche, especialistas del Observatorio “Proyecto Tonco, Paraíso Astronómico” pondrán a disposición telescopios de última generación para descubrir la luna, los planetas visibles y objetos del espacio profundo. Esta observación se enriquecerá con charlas sobre la Vía Láctea y las constelaciones, profundizando en el Inti Raymi y su vínculo con el solsticio de invierno. Asimismo, se reservará un momento exclusivo para la fotografía nocturna, ideal para capturar las siluetas de los cactus gigantes recortadas contra las estrellas.

El acceso al predio y las guiadas astronómicas son gratuitos. De forma opcional, prestadores privados y familias locales ofrecerán un servicio gastronómico con costo adicional que incluirá mate cocido caliente, tortillas tradicionales, pan casero, y vinos de altura.

Al tratarse de un área protegida, los cupos son estrictamente limitados para garantizar la seguridad y la calidad de la visita. Quienes deseen participar deberán reservar su lugar enviando un correo electrónico a [email protected] o consultar los canales oficiales en @parquenacionalloscardones.