Gastronómicos: “El feriado de Güemes fue una decepción”

El fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes no logró generar el movimiento que esperaba el sector turístico salteño. Empresarios gastronómicos aseguraron que la actividad estuvo lejos de los niveles habituales para una de las fechas más importantes del calendario provincial.

El empresario gastronómico Tupac Puggioni sostuvo en N&N, por Aries, que el balance dejó más preocupación que alivio para un sector que llegaba con expectativas de recuperación. "Una decepción", resumió.

Menos gente y menor consumo

Según relató, la imagen de la tradicional calle Balcarce reflejó la situación. “No se veía casi gente en la calle”, afirmó al describir el movimiento registrado durante el fin de semana.

El empresario consideró que el frío pudo influir, aunque remarcó que la caída del turismo viene manifestándose desde hace tiempo y que el feriado no logró revertir la tendencia.

Sin números oficiales

Puggioni también llamó la atención sobre la ausencia de un balance oficial del fin de semana largo por parte del Ministerio de Turismo de Salta, algo habitual tras cada feriado.

El empresario recordó que en otras oportunidades existieron diferencias entre las cifras oficiales y la percepción del sector privado respecto del nivel real de ocupación y consumo.

Expectativas puestas en julio

El resultado genera inquietud porque el feriado de Güemes suele ser una antesala de las vacaciones de invierno y una oportunidad para fortalecer la actividad económica vinculada al turismo.

Hoteles, restaurantes, peñas y comercios aguardaban un movimiento superior, especialmente en un contexto donde el sector arrastra meses de caída en la demanda.

La preocupación ahora se traslada a la temporada invernal, uno de los períodos más importantes para la actividad turística de Salta.