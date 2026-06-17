Baja reserva de sangre en Salta: convocan a donar durante el feriado

El Centro Regional de Hemoterapia convoca a personas de todo grupo y factor, que estén en condiciones de donar sangre, para que concurran a su sede de Bolívar 687.

El organismo funciona hoy, durante el feriado por el paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, en el horario de 7 a 12 horas.

Los donantes deben concurrir con documento de identidad y sin estar en ayunas, preferentemente con buena hidratación.

La reserva de productos sanguíneos es baja, lo que puede afectar a las transfusiones de pacientes anémicos, trasplantes, cirugías, enfermedades oncológicas, accidentes y hemorragias, entre otras.

Los componentes de la sangre donada son separados para que cada paciente reciba el que necesita para mejorarse. Entre ellos, se encuentran las plaquetas, los glóbulos rojos y el plasma.

Pueden donar

· Personas de entre 16 y 65 años de edad, con un peso corporal superior a los 50 kilos.

· Sin antecedentes de enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, chagásica, oncológica, infecciosa u otra potencialmente riesgosa o perjudicial, para el receptor.

No pueden ser donante

· Embarazadas o mujeres que estén en etapa de amamantamiento.

· Quienes durante los últimos 6 meses se hayan sometido a cirugía, endoscopía o colonoscopía.

· Quienes se hayan colocado un piercing o realizado tatuajes, durante los últimos 6 meses.

Otros datos

· Quienes hayan recibido vacuna antigripal y presenten síntomas como fiebre, dolores corporales, etc., podrán donar sangre luego de 72 horas de aplicada la vacuna.

· Quienes hayan recibido medicación antibiótica deben esperar 7 días desde la última toma para donar.

· Las personas que hayan tenido dengue, pueden donar luego de tres meses.

· Quienes hayan tenido dengue hemorrágico pueden donar luego de seis meses.

· Quienes convivan con personas que presenten síntomas de dengue, deben esperar cuatro semanas para donar.

· Una persona puede donar sangre con un intervalo mínimo de dos meses.