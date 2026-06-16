Detienen a una pareja tras secuestrar más de 200 kilos de marihuana y cocaína

A pedido del fiscal general Carlos Martín Amad y la auxiliar fiscal Soledad Cabezas, el juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, hizo lugar el domingo pasado a la formalización de la investigación penal, a la legalidad de la detención y a la prisión preventiva de una pareja que quedó imputada por transporte, acopio y comercialización de estupefacientes, luego de que fueran detenidos con más de 200 kilos de marihuana y cocaína incautados en un automóvil y en un domicilio.

Respecto del hombre, identificado por sus iniciales como J.L.M., la fiscalía le atribuyó los delitos de transporte y almacenamiento de estupefacientes, en concurso ideal con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En el caso de la mujer, S.A.B., la imputación de la fiscalía fue la misma, con excepción de la figura del transporte.

Además, el magistrado declaró la legalidad de ambas detenciones, ordenó la realización de peritajes sobre la droga y los teléfonos celulares secuestrados, autorizó el levantamiento del secreto bancario y bursátil de los imputados y dispuso la prisión preventiva de ambos.

El procedimiento

Al presentar el caso, el fiscal general explicó que la investigación se inició el jueves pasado por la tarde, cuando efectivos de la División Vial de la Policía de Salta realizaban un control vehicular en la intersección de la Circunvalación Papa XXIII y la calle San Martín, en la zona oeste de la capital salteña.

En ese contexto, detuvieron la marcha de un automóvil Volkswagen Vento conducido por J.L.M. Durante la inspección, el conductor exhibió la documentación del vehículo, aunque se mostró nervioso cuando los policías le consultaron por la chapa patente trasera, que no estaba colocada. Según manifestó, se encontraba en el baúl.

Al abrir ese sector del vehículo, los efectivos percibieron un fuerte olor compatible con marihuana proveniente de una bolsa de arpillera. Consultado sobre su contenido, el conductor reconoció que transportaba esa sustancia y también señaló que llevaba cocaína en el automóvil.

Con intervención de la Unidad Fiscal Salta, el vehículo fue trasladado a la base operativa de la División Drogas Peligrosas, donde se realizó una requisa más exhaustiva con un can antinarcóticos. Allí se constató la presencia de 17 kilos de marihuana en la bolsa hallada en el baúl y de un paquete con más de un kilo de cocaína oculto debajo del asiento del acompañante.

Durante la inspección de una gaveta del vehículo también se encontraron comprobantes de pago de expensas correspondientes a un departamento ubicado en el barrio Intersindical, en la zona sur de la ciudad. El dato llamó la atención de los investigadores debido a que el imputado había declarado domicilio en la localidad de Cerrillos, lo que no fue verificado como su residencia habitual.

El allanamiento

A partir de esa información, la fiscalía orientó la investigación hacia el inmueble mencionado y solicitó una orden de allanamiento, que fue ejecutada el viernes pasado.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron nueve bolsas de arpillera que contenían un total de 188 kilos de marihuana, además de casi 400 gramos de cocaína.

En esas circunstancias se presentó en el lugar S.A.B., pareja del conductor detenido, quien fue arrestada luego de que diversos testimonios indicaran que convivía con él en el departamento. Los investigadores también incorporaron declaraciones que daban cuenta de un constante movimiento de personas que ingresaban y salían del inmueble.

Asimismo, se secuestraron dos motocicletas de alta cilindrada, una balanza de precisión y documentación considerada de interés para la pesquisa.

El pedido de prisión preventiva y la declaración del acusado

Con base en esa manifestación y en el hecho de que la mujer cursa un embarazo de tres meses, la defensa solicitó que se le concediera el arresto domiciliario.

La fiscalía se opuso al planteo al considerar que resultaba necesario preservar la investigación y avanzar, entre otras medidas, con el análisis del contenido de los teléfonos secuestrados para determinar el grado de participación de la imputada.

Al resolver, el juez dispuso la prisión preventiva de la mujer por el plazo de diez días, mientras que para el hombre ordenó la medida de coerción por 60 días.