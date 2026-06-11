Avanza en el Senado el nombramiento de Santiago French para la Cámara Federal de Salta

La Secretaría Parlamentaria del Honorable Senado de la Nación informó que fue convocada una audiencia pública para analizar el pliego de designación del abogado Santiago French como vocal de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.

La postulación fue remitida por el Poder Ejecutivo Nacional a través del expediente PE-159/26 y será tratada el próximo 1 de julio a las 11 horas en el Salón Azul del Senado de la Nación, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Como parte del procedimiento previsto para la cobertura de cargos judiciales, se habilitó un período de participación ciudadana para que personas, instituciones y organizaciones puedan presentar preguntas, observaciones o impugnaciones vinculadas a los antecedentes, calidades y méritos del postulante.

Según se informó oficialmente, las presentaciones podrán realizarse entre el 16 y el 22 de junio de 2026, tanto de manera digital a través del sitio web institucional del Senado como en forma presencial ante la Comisión de Acuerdos.

La documentación y los requisitos formales para efectuar observaciones se encuentran disponibles en la página oficial del Senado de la Nación, dentro de la sección correspondiente a la Comisión de Acuerdos.

La audiencia pública constituye una instancia obligatoria dentro del proceso de designación de magistrados federales y tiene como objetivo garantizar la transparencia y la participación ciudadana antes de que el Senado emita el acuerdo definitivo para la cobertura del cargo.